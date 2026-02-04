◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（６日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）６日＝富張萌黄】フィギュアスケートが団体戦からスタート。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）は今季世界最高の７８・８８点をマークし、トップ。アイスダンス、ペアを終えて６位だった日本の順位を２位に押し上げた。演技後は「緊張感はいつも通りあったけど、いい緊張