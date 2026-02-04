◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体予選 女子シングル・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)日本は団体3種目を終えて、アメリカに次ぐ2位。女子シングル・ショートプログラムでは、坂本花織選手が全体トップとなる78.88点。演技後、坂本選手は「緊張感はいつも通りあった。良い緊張感で、良い時の集中力だった。今できる自分の演技ができた」と振り返りました。日本はアイスダンス・リズムダンス