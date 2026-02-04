1991（平成3）年2月7日、NHK「ニュースセンター9時」の初代キャスターを務めた磯村尚徳氏が、都内で海部首相（右）らとともに記者会見し、都知事選への出馬を表明した。「苦渋に満ちた決断をした。決まった以上はできるだけ努力したい」と決意を述べたが、現職の鈴木知事に敗れた。2023年、94歳で死去。