【「PAC-MAN コインケース」（全5種）】 2月第1週 発売 価格：各400円 「PAC-MAN コインケース」デザインA バンダイは、ガシャポン「PAC-MAN コインケース」を2月第1週から発売している。全5種類あり、価格は各400円。 本商品は、パックマンがデザインされた100円玉が収納できる可愛いコインケース。ガシャポンを楽しむときなどにも使用できる。 【