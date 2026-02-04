2月7日 記事更新 まだまだ寒い日が続くので、たまには部屋に閉じこもってゲーム三昧という日があってもいいだろう。そこで主要ストアのゲーム関連セール情報をお届けしたい。 ニンテンドーeショップでは「パタポン1+2 リプレイ」がセールの対象に。PlayStation Storeでは「旧正月セール」が始まり、「BIOHAZARD RE:4 Gold Edition PS4 & PS5」や「METAL GEAR SOLID