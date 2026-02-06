水谷豊主演のテレビ朝日ドラマ「相棒ｓｅａｓｏｎ２４」は次回２月１８日に第１６話「町一番の嫌われ者」が放送される。遠藤久美子（４７）のゲスト出演が話題になった４日の第１５話のラスト、次回予告では「町一番の嫌われ者」として、ゴミバサミの音をならして公園をうろつくなどトラブルメーカーだったゴミ屋敷の住人女性が、事件被害者となって亡くなっている映像が告知された。被害者役は横山めぐみ（５６）だった。杉下