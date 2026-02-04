【Fallout New Vegas】 2010年11月4日 発売 価格：8,190円 Xbox Game Pass対応（本編のみ） ドラマ版「フォールアウト」は歴代「Fallout」ファンが喜ぶような小ネタが多い。特に先日終了したシーズン2では、今回紹介する「Fallout New Vegas（以下：FONV）」の小ネタが多く盛り込まれていた。 そこで本稿では、過去作や「Fallout」自体をまだプレイ