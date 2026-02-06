イーディーピー（7794・東証グロース）が、需給面の転換点と材料の再評価を背景に急速な動きを見せている。2月6日の終値は、前日比150円（16.72%）高の1,047円とストップ高に到達し、年初来高値を更新した。出来高は7,269,200株、売買代金は7,103,722千円と商いも膨らみ、これまで停滞していた同社株に短期資金が一気に流れ込んでいる。【こちらも】「ロイヤルホスト」「てんや」が主軸のロイヤホストHD、が事業の幅は広い市場