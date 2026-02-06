ル・アーヴルの瀬古歩夢が負傷離脱フランス1部ル・アーヴルは、現地時間2月8日にストラスブールとのリーグ戦を控えるなか、守備陣に負傷者が相次いでいる。専門メディア「hacmen.fr」が日本代表DF瀬古歩夢について、「肋骨の骨折により今節は当然ながら欠場する」と伝えている。瀬古は現地時間1月30日に行われたリーグ・アン第20節のRCランス戦に先発出場。後半35分に、相手MFアドリアン・トマソンに背中を押された際、飛び出