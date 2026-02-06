◆ミラノ・コルティナ五輪▽アイスホッケー女子（６日、イタリア・ミラノ）アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパンは１次リーグの初戦に挑み、フランスを３―２で下して快勝発進した。第２ピリオド（Ｐ）の３８分３４に志賀紅音のパスから浮田留衣が右サイドからシュートを放って先制の得点を決めると、同点となった第３Ｐの５６分３０には伊藤麻琴が決勝点を決めた。さらに１分後の５７分５０にはカウンターから前田