日本―フランス第2ピリオド、先制ゴールを決め喜ぶ浮田（左）＝ミラノ（共同）アイスホッケー女子で、日本のFW浮田が重い空気を打ち破る先制点を挙げた。なかなかゴールを奪えない展開にも「気持ちは折れていなかった」と冷静にプレー。第2ピリオド終盤、志賀紅が目の前を通過するタイミングでベンチから出てパックをもらうと、相手守備を引きつけてから持ち直してコースをつくり、ゴールの左上隅へ鋭い一撃をたたき込んだ。