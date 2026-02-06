◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 ペア・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)2種目目のペア・ショートプログラムに出場した三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが試合後にインタビューに応じ、自己ベストを出した会心の滑りを振り返りました。三浦選手は「滑る前から2人とも自信を持って挑むことができた。今までの練習を信じて滑るだけだったので、一つひとつのエレメンツに