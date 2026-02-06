アイドルグループ・ＡＫＢ４８の八木愛月が主演するオリジナルショートドラマ「ＤＲＩＶＥ！『私たちは走り出す』」が１５日から愛知トヨタ公式ＴｉｋＴｏｋアカウントで公開される。同作は小さな古民家で定食屋を営む一家の三姉妹の物語。八木演じる三女の愛月を中心に、姉妹それぞれが抱える夢や葛藤、そして家族だからこその複雑な関係を通し、新たな一歩を踏み出すまでを描く。八木は「今回初めてショートドラマの主演を