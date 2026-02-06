音響トラブルについて審判と話し合うマデリン・シザス＝6日、ミラノ（AP＝共同）フィギュアスケート団体の女子SPでマデリン・シザス（カナダ）は音響のトラブルで演技を仕切り直すハプニングがあった。「驚いたが、アスリートとして対処しなければいけないこと。大きな違いはなかった」と淡々と話した。気持ちを立て直して演技をまとめたが、6位と伸び悩んだ。「パフォーマンスには満足しているが、点数は予想よりも低かった。