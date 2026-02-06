岩手県警本部岩手県警花巻署は6日、花巻市金矢の無職佐々木英雄さん（79）が、自身が管理する空き家近くの沢で倒れているのが1日見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたと明らかにした。空き家で屋根の雪下ろし中に滑り落ちたとみている。署によると、空き家は佐々木さん宅に近く、木造一部2階建て。2階の窓が開いており、1階の屋根で作業していたとみられる。付近にスコップが落ちていた。1日午後2時35分ごろ、近隣の旅館