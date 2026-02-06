大人気テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第32話（通算）が6日、放送されたことを記念して、フェルンとシュタルクのデートビジュアル、フリーレンの“フェルンの機嫌が良い時の三つ編み姿”ビジュアルが解禁された。【画像】見たことない！三つ編みのフリーレン＆デート服姿のフェルン新ビジュアル第32話「誰かの故郷」で描かれたのは、フェルンとシュタルクのデート。前話第31話で、シュタルクがフェルンをからかうつ