アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）メンバーでグラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が6日、自身のインスタグラムを更新。「【重大告知】」を投稿した。「FOD SHORT #令嬢は夜の蝶になりたいに主人公百合子のお世話焼きな先輩、葵として出演させていただいています」と報告。胸元を限界ギリギリまで露出した、衝撃的な黄色いワンショルダーミニワンピースドレス姿を披露した。「葵は自分よりも人のことを想う、けれ