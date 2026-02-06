貴州省の六安高速道路の雲渡サービスエリアで3日午後、200台分の駐車スペースが徐々にいっぱいになっていった。そこに次々とやって来た観光客は申し合わせたかのように展望台に向かい、頭を上げ、まるで雲の中に架かっているような「世界一高い橋」と呼ばれる「花江峡谷大橋」を眺めていた。東南アジア諸国連合（ASEAN）や韓国の主流メディアの記者、キーオピニオンリーダー（KOL）からなる訪問団も大勢の観光客と共に、この迫力あ