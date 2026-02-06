◆明治安田J1百年構想リーグWESTグループ第1節長崎1―3広島（6日、長崎・ピーススタジアムbySoftBank）日本代表の森保一監督が試合を視察した。3点を挙げた広島の強さが現れた試合内容に「J1の試合経験の差が出た。判断スピードやプレススピードが上回っていて試合を優位に進めていた」と評した。8年ぶりのJ1の舞台で戦った長崎に対しては「高木（琢也監督）さんは新戦力を使って新しいチームの幅をつくる戦術を試していた