きょうの為替市場、ドル円は買戻しの流れが続いている。東京時間に一旦２１日線が控える１５６円台半ばまで値を落としたものの、その水準はサポートされ、１５７円ちょうど付近に戻す展開。日曜日の衆院選を受けて、積極財政を標榜する高市首相の政権基盤が確立し、為替市場は円安で反応するとの見方に備えているようだ。 オプション市場では短期的な円の変動に備えて、１週間物のボラティリティが上昇。日曜日の衆院