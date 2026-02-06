【新華社マスカット2月6日】イランの通信社メフル通信は6日、イランが同日、オマーンの首都マスカットで行われた米国との協議で、「ウラン濃縮活動を停止する」という要求は断じて受け入れられないとの立場を明確に示したと報じた。