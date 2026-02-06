ロシア軍参謀本部情報総局の副長官が首都モスクワで撃たれ、搬送されました。ロシア側は「ウクライナによるテロ行為だ」と非難しています。ロシア国営通信社によりますと、モスクワ北西部の集合住宅で6日、ロシア軍参謀本部情報総局のウラジーミル・アレクセーエフ第1副長官が何者かに撃たれ、病院に搬送されました。犯人は現場から逃走していて、ロシア当局は殺人未遂などの疑いで捜査しています。アレクセーエフ氏はロシア軍参謀