■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート団体（日本時間6日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は日本時間2月7日、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート団体が開幕。初日最終種目の女子シングルショートプログラム（SP）で、エース坂本花織（25・シスメックス）が貫禄の演技を披露し