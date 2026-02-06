柏レイソルは6日、明治安田百年構想リーグのキャプテンをDF犬飼智也が務めると発表した。副キャプテンはDF古賀太陽とMF戸嶋祥郎。3人は昨年も“キャプテン”を担当。犬飼が1stキャプテン、古賀が2ndキャプテン、戸嶋が3rdキャプテンだった。