ロシア連邦捜査委員会などによると、露軍参謀本部情報総局（ＧＲＵ）のウラジーミル・アレクセエフ第１副局長が６日、モスクワの自宅マンションの建物内で銃撃され、病院に搬送された。重体とみられる。発砲した人物は逃走したといい、同委員会は殺人未遂などの容疑で捜査している。アレクセエフ氏はＧＲＵのナンバー２。トップは、ウクライナ侵略の終結に向けた米国とロシア、ウクライナによる高官協議で露代表団を率いるイー