爆笑問題らが所属する芸能事務所「タイタン」主催のスペシャルライブ「ＴＩＴＡＮＬＩＶＥ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」が６日、東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡ（渋谷公会堂）で開催された。事務所ライブの３０周年を記念した同公演。タイタンからは爆笑問題、ウエストランドをはじめキュウ、シティホテル３号室、春とヒコーキが出演。さらに、バイきんぐ、とろサーモン、