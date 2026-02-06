ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー女子１次リーグＢ組で、日本代表のスマイルジャパン初戦のフランス戦に臨み、３―２で下して白星発進した。０―０で迎えた第２ピリオド（Ｐ）、浮田留衣が先制点。その後、１点を返されたが第３Ｐに伊藤麻琴が決勝点を決めた。さらに１分後に前田涼風が追加点。終了間際に１点を決められたが、リードを守り、２大会連続の白星発進を果たした。４大会連続出場で主将の小池詩織は「過去メ