シンガーソングライターのあいみょんが６日、ニッポン放送「あいみょんのオールナイトニッポンＧＯＬＤ」に出演。昨年のＮＨＫ「紅白歌合戦」のエピソードを語った。今年初の生放送ということで「紅白」の話題に触れたあいみょんは、「初めてショートカットで『ビーナスベルト』を歌ってきたわけですけども、相変わらず毎年、ありがたいことに出させてもらっていて、なんかやっぱ、緊張私してたかな？覚えてないな」と回想。