ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、3種目めの女子ショートプログラム（SP）で日本のエースで世界選手権3連覇女王の坂本花織（シスメックス）が、78.88点で1位。女子SP中継の画面左下が気になる視聴者が続出した。坂本が好演技を見せ、10選手中1位となった女子SPの地上波中継では、1種目めのアイスダンス・リズムダンス、続くペ