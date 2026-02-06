山梨県甲斐市の湯ーとぴあが運営する「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」が、2026年2月23日に設立80周年を迎えます。これを記念し、同日より80周年記念入浴回数券（6枚綴り）を特別価格4,290円（税込・通常5,280円）にて限定発売します。 湯ーとぴあ「竜王ラドン温泉」80周年記念入浴回数券  発売日：2026年2月23日（月・祝）価格：4,290円（税込）※通常価格5,280円内容：日帰り入浴6枚綴り回数券販売場所：竜王ラドン