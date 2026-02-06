宮澤卓宏は、Nintendo Switch 2向けダウンロード専用ソフト「お絵かきキング」を2026年2月5日（木）よりニンテンドーeショップで配信開始しました。Joy-Conマウスを使ってお題の絵を描き、AI先生が採点してくれる新感覚のお絵かきゲームです。 Nintendo Switch 2「お絵かきキング」  配信日：2026年2月5日（木）価格：900円（税込）配信場所：ニンテンドーeショップ対応ハード：Nintendo Switch 2専用必要な容量：2