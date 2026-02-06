◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日に行われ、日本は首位・米国と2ポイント差の2位と好発進した。初日はアイスダンス、ペア、女子シングルのショートプログラム（SP）が行われた。競技は、8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。初日の6日は日本代表のアイスダンスに団体要員の吉田唄