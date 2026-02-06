エヴァートン・ウィメンは5日、日本女子代表（なでしこジャパン）MF林穂之香と2027年6月30日まで契約延長したことを発表。さらに1年間の契約延長オプションも付帯していることも明かされている。現在27歳の林は、セレッソ大阪堺レディースとAIK（スウェーデン）を経て、2022年9月にウェストハムへ加入し、ロンドンで2シーズンを過ごした。2024年7月にエヴァートンへの移籍を果たすと、今シーズンは公式戦17試合出場で3ゴールを