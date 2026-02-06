FC町田ゼルビアを率いる黒田剛監督が、DFドレシェヴィッチの状態について言及した。6日に行われた明治安田J1百年構想リーグ開幕戦で、町田はアウェイで横浜F・マリノスと対戦。エリキが2得点、相馬勇紀は直接フリーキックを沈め、3-2で勝利を収めた。スターティングメンバー発表時にはドレシェヴィッチの名前があったが、キックオフ直前に岡村大八と入れ替わっていた。黒田監督は試合後の会見で「ちょっと具合が悪いという意思