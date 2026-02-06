アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、新天地デビュー戦でゴールを決めたナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンの活躍を称賛した。5日、スペイン『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準々決勝が5日に行われ、アトレティコ・マドリードは敵地でベティスと対戦した。12分にCKからダヴィド・ハンツコが頭で合わせて先制点を挙げると、前半だけで3点のリードを