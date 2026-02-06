「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート団体・女子ＳＰ」（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）前回北京大会は銀メダルで、初の頂点を目指す日本は、女子ショートプログラム（ＳＰ）にエースの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が登場。圧巻の演技をみせつけ、今季世界最高の７８・８８点で世界女王のアリサ・リュウ（米国）を上回り１位となり、１０点を獲得した。日本は初日の３種目を終えて２３点とし、２位に浮