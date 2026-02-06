（資料写真）横浜ＤｅＮＡは６日、井上絢登外野手（２５）が上半身のコンディション不良のため、７日から沖縄県嘉手納町で行われている２軍キャンプに合流すると発表した。代わりに中日から移籍した浜将乃介外野手（２５）が１軍キャンプに合流する。また、育成選手の西巻賢二内野手（２６）と高見沢郁魅内野手（２０）と小針大輝外野手（１９）の３人も７日から１軍キャンプに参加する。