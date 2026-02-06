埼玉・川越市でコカインとみられるものを所持した疑いで男1人が現行犯逮捕され、男3人が逃走しました。自称・ベトナム国籍のハー・ヴァン・ナム容疑者（22）は6日、川越市の路上でコカインとみられるものを所持した疑いで現行犯逮捕されました。ハー容疑者の他に東南アジア風の男3人がいたものの逃走していて、警察が行方を追っています。