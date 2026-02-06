◆フィギュアスケート団体第１日（６日、ミラノ ・アイススケートアリー ナ）１０か国で争う団体が６日に始まり、前回銀メダルの日本は３種目を終え、順位点合計２３点で２位発進となった。米国が２５点でトップに立ち、イタリアが２２点で３位。アイスダンスのリズムダンスで吉田唄菜＆森田真沙也組が８位で３ポイント、ペアのショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来＆木原龍一組が１位で１０ポイント、女子ＳＰが坂本花織が今