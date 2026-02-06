◇明治安田J1百年構想リーグ第1節京都1―1（PK1―4）神戸（2026年2月6日サンガスタジアム）タイトルを目指す京都は「百年構想リーグ」独自ルールのPK戦決着で敗れた。それでもチョウ貴裁監督は「就任6年目で一番手応えのある開幕戦。いつもプア（質の低い）な試合が多い中、一つレベルを上げることができた」。従来の縦に速い攻撃に加えて、ボールを保持しながら神戸を押し込んだ戦いを披露した。「本来ならば勝ち点1ず