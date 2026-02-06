◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 女子シングル・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)団体・女子SPは坂本花織選手が全体1位の得点をマーク。日本は団体3種目を終え2位につけました。この種目は各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成。合計得点で競い、予選の上位5位までが決勝進出となります。日本はアイスダンス・リズムダンスで吉田唄菜選手・森