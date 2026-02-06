衆院選（８日投開票）東京１５区から立候補した三次由梨香氏が６日、都内で街頭演説を行った。日本維新の会の猪瀬直樹参院議員が応援に駆け付け、強烈なエールを送った。同区は維新の三次氏、中道の酒井菜摘氏、自民の大空幸星氏、参政の鈴木佳奈氏、国民の深見紗采氏、ゆうこくの吉野敏明氏の６人が争う激戦区。情勢調査では維新と連立を組む自民が勢いを増しており、猪瀬氏は「日本維新の会が刃を突き付けて連立するんです