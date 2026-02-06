メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の栄で去年車を暴走させ男女7人に重軽傷を負わせた罪に問われている女に執行猶予付きの有罪判決です。 起訴状などによりますと、岐阜県可児市の中田明美被告（75）は2025年4月、名古屋・栄で車を運転して地下駐車場から車道に出る際ブレーキとアクセルを踏み間違えて歩道に乗り上げ男女7人に重軽傷を負わせたとして過失運転致傷の罪に問われています。 名古屋地裁は6日の裁判