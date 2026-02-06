メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らのグループが女子児童の盗撮動画を共有していた事件でグループのメンバーに動画を提供したとされる茨城県の教師の男が、初公判で起訴内容を認めました。 児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われているのは茨城県の中学校教師、鈴木雄大被告（32）です。 起訴状などによりますと鈴木被告は2023年、茨城県内の中学校に時計型カメラを設置して女子生徒が着替える様