カナダ雇用統計は強弱まちまちの結果、加ドルはやや買われる＝ＮＹ為替 １月カナダ雇用統計は、失業率が6.5％と前回の6.8％から予想外の低下となった。労働参加率は65.4％から65.0％に低下した。雇用者数は2.48万人減と前回の1.01万人増から減少に転じた。予想は0.5万人増だった。内訳は正規雇用が4.49万人増となる一方で、パートタイム雇用が6.97万人減と落ち込んだ。平均時給は+3.3％と前回の+3.7％から伸びが鈍化し