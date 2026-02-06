ピボット分析東京時間（23:00現在） ドル円 現値156.92高値157.15安値156.52 157.84ハイブレイク 157.49抵抗2 157.21抵抗1 156.86ピボット 156.58支持1 156.23支持2 155.95ローブレイク ユーロ円 現値185.34高値185.41安値184.36 186.76ハイブレイク 186.09抵抗2 185.71抵抗1 185.04ピボット 184.66支持1 183.99支持2 183.61ローブレイク