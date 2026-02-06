各国の長期金利（NY時間09:01）（日本時間23:01）（%） 米2年債 3.469（+0.018） 米10年債4.194（+0.014） 米30年債4.852（+0.011） ドイツ2.832（-0.011） 英国4.514（-0.045） カナダ3.410（+0.016） 豪州4.826（-0.031） 日本2.221（-0.009） ※米債以外は10年物