３日、高速鉄道蘇州北駅快速連絡道路の工事現場。（ドローンから、蘇州＝新華社記者／季春鵬）【新華社蘇州2月6日】中国江蘇省蘇州市で、高速鉄道の主要駅である蘇州北駅と市内外の交通網を結ぶアクセス道路の整備が進んでいる。蘇州市相城区で建設中の「高速鉄道蘇州北駅快速連絡道路」では、第1工区の工事が計画通り進み、高架道路の箱桁コンクリート打設がすでに半分以上完了した。同道路は、双方向6車線の高架式幹線とし