【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比02銭円高ドル安の1ドル＝157円00〜10銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1798〜1808ドル、185円34〜44銭。自民党の大勝が予想されている衆院選の投開票を8日に控え、選挙結果を見極めたいとの様子見気分が強く、小動きだった。