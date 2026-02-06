中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』の第5話に、竹原ピストル、ユン・ソア、原愛梨がゲスト出演することが決定した。 参考：『DREAM STAGE』岩瀬洋志が見せる繊細な表現美貌だけではない“役者としての真価” 本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属